Il calciomercato Milan, una volta deciso il nuovo tecnico, può iniziare a decollare. Il neo tecnico del Diavolo, Amorim, molto probabilmente, farà fare le valigie a Rafa Leao, il suo sogno in attacco si chiama Gonçalo Ramos.

Calciomercato Milan, Gonçalo Ramos per l’attacco dei sogni di Amorim

Lo sbarco di Ruben Amorim sulla panchina del Milan porterà una ventata di aria fresca anche nella rosa. Nonostante il tecnico sia portoghese, di certo non sarà sufficiente per trattenere Rafa Leao, che nelle scorse settimane ha comunicato più volte la sua voglia di lasciare Milano. Il nuovo tecnico ha nel cassetto dei sogni quello di affidare l’attacco a Gonçalo Ramos, attaccante portoghese.

Al Milan, che manca di un centravanti forte da tempo, Diavolo, Ramos può davvero fare bene, anche se far quadrare i conti di un’eventuale operazione in estate non sarebbe facile. Ma Cardinale avrà piacere di accontentare l’allenatore e far trovare una soluzione ideale per portare il giocatore a Milanello. Ramos, centravanti che compirà 25 anni tra pochi giorni, al Psg ha vinto quasi tutto nelle ultime due stagioni, quasi mai titolare, spesso in seconda o terza fila, nonostante la stima di Luis Enrique. Per questo motivo Jorge Mendes sta cercando una nuova destinazione al suo assistito. Il centravanti potrebbe sbarcare a Milano dove sarebbe titolare del Milan. Bisogna trovare il modo per portarlo in rossonero. L’idea è quella in prestito con diritto oppure obbligo condizionato di riscatto, sfruttando l’abilità negoziale di Mendes.