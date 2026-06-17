Il calciomercato Roma in questa sessione estiva sarà scenario di un addio non piacevole, quello a Manu Koné. A Trigoria non c’è la volontà di perdere il francese, ma c’è la necessità di generare plusvalenze entro il 30 giugno per rispettare gli impegni economici. In questo scenario, Manu Koné rimane uno dei nomi principali verso l’addio. Intanto spuntano due profili per la sua sostituzione.

Calciomercato Roma, per il dopo-Koné spuntano Danilo e Ismael Koné

Il giocatore francese è uno dei più ambiti sul mercato in questa sessione estiva. In Italia uno dei club più interessati è stato l’Inter, ma i nerazzurri hanno abbandonato la pista per le richieste troppo alte dei capitolini. Ad interessarsi al francese, oggi, c’è l’Arsenal. I gunners sembrano aver trovato un accordo con l’entourage di Manu Koné e starebbero valutando la possibilità di presentare alla Roma un’offerta da circa 50 milioni di euro.

Il centrocampista francese, che oggi resta concentrato al massimo sul Mondiale con la sua Francia, non ha intenzione di pensare al mercato. Prima di partire in ritiro con la nazionale ha rifiutato l’Atletico Madrid. Nei suoi sogni resta viva la speranza di finire nel mirino del Paris Saint-Germain.

Anche se Gasperini non avrebbe alcuna intenzione di separarsi dal francese, a Roma si valuta il possibile sostituto. Spuntano due profili: Ismael Koné, centrocampista canadese che il Sassuolo potrebbe cedere per ragioni di bilancio, e Danilo del Botafogo, valutato tra i 35 e i 40 milioni di euro.