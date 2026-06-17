Il calciomercato Inter potrebbe assistere a scenari imprevisti nelle prossime settimane. Alessandro Bastoni è nel mirino di José Mourinho, che sta ricostruendo il suo Real Madrid; Palestra, da mesi obiettivo nerazzurro, potrebbe essere il prossimo acquisto del Chelsea.

Calciomercato Inter, minaccia Chelsea per Palestra, Mourinho piomba su Bastoni

Il calciomercato Inter è minacciato da grandi club, a partire dal Real Madrid. Il patron dei Blancos, dopo aver riportato José Mourinho in panchina, adesso vuole regalare degli acquisti stellari al popolo delle merengues e allo Special One. Dopo l’ufficialità di Cucurella e in attesa di quelle di Konaté, Bernardo Silva e Dumfries, gli spagnoli vogliono provare a chiudere per un altro colpo: Alessandro Bastoni. Il Real è alla ricerca di un centrale di qualità, duttile e che sia capace di gestire la zona centrale con destrezza.

Non solo il Real, il Chelsea ha puntato Marco Palestra, obiettivo dell’Inter già da mesi. L’Inter, che ancora non è riuscito a chiudere a causa delle richieste economiche altissime della Dea, potrebbe perdere l’opportunità di portare Palestra alla corte di Cristian Chivu. Gli inglesi sono in vantaggio, potrebbero strappare Palestra ai nerazzurri a breve. I blues avrebbero effettuato un sondaggio per il terzino azzurro, tornato all’Atalanta dopo il prestito annuale al Cagliari. Ancora nessuna trattativa in corso, ma gli inglesi non avrebbero problemi a versare i 55 milioni chiesti dai bergamaschi. Intanto, a Viale della Liberazione, per cercare di chiudere con l’Atalanta, hanno fatto una nuova offerta: 45 milioni di euro più 5 di bonus. Sulle tracce del terzino c’è anche il Manchester City, potrebbe aprirsi a breve un’asta.