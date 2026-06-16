Il calciomercato Inter ha già disegnato parte del suo programma. I quattro nomi più noti sono Palestra, Solet, Curtis Jones e Ivan Provedel. Le parti sono in trattativa da giorni. Provedel e Solet sono le trattative più avanzate, poi si procederà con Curtis Jones e Palestra.

Calciomercato Inter, vicini a chiudere con Palestra, Provedel, Curtis Jones e Solet

A Viale della Liberazione le trattative aperte sono quattro, almeno quelle più importanti e note. I nerazzurri hanno anche inviato le offerte, e per ora non accettate. C’è ottimismo per arrivare presto a una definizione in alcune operazioni, in altre invece ci sarà da lavorare. Oumar Solet e Ivan Provedel restano i due profili più vicini. Ieri Inter e Udinese hanno avuto contatti per decidere su Solet. I friulani sono partiti da 25 milioni di euro, nei prossimi giorni si avanzerà con una controproposta da Milano che si avvicinerà a 22-23 milioni. Anche la situazione Provedel è avanzata; vanno limati i dettagli con l’agente del giocatore, una settimana fa l’Inter ha offerto un contratto biennale più opzione per una terza stagione da 1.5 milioni. Adesso bisognerà attendere la decisione di Lotito. La Lazio valuta Provedel 5 milioni, mentre l’Inter al massimo vuole spendere 3.

Restano Curtis Jones e Palestra. Liverpool e Atalanta non sono disposte a fare sconti, i prezzi sono stati decisi e adesso l’Inter deve decidere se accettare o no. Il Liverpool chiede almeno 30 milioni per Jones, l’Inter ne ha proposti 20. E’ attesa una nuova offerta vicina ai 25 milioni e con una buona percentuale di rivendita in favore degli inglesi, potrebbe arrivare l’ok. Infine, Palestra, che aspetta di trasferirsi ad Appiano. L’Inter ha offerto 45 milioni, l’Atalanta ne vuole almeno 55. C’è ancora molta distanza tra le parti, ma l’Inter non sembra intenzionato a sborsare oltre i 50 milioni.