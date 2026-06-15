Calciomercato Juventus, ufficiale la prima mossa di Carnevali

Primo giorno alla Continassa per Carnevali, e c’è la prima mossa

Ecco il primo colpo di Carnevali, ufficiale il riscatto di Jérémie Boga, arrivato lo scorso gennaio dal Nizza. A darne l’ufficialità è stato lo stesso club bianconero: “Jérémie Boga è a tutti gli effetti un giocatore della Juventus – si legge nel comunicato ufficiale -. Il Club ha infatti esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione definitiva delle prestazioni sportive dell’esterno offensivo classe 1997, arrivato a Torino lo scorso gennaio in prestito dall’OGC Nice. Boga ha firmato un contratto che lo legherà ai colori bianconeri fino al 30 giugno 2029”. Al club francese andranno “4,8 milioni, pagabili in due esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 0,8 milioni”.