Il calciomercato Roma è vicino a regalare a Gian Piero Gasperini il suo primo gioellino per l’attacco del futuro. La Roma è da tempo in trattativa per Greenwood, e manca solo l’ultimo step, poi il giocatore sarà pronto a sbarcare in capitale.

Calciomercato Roma, accordo con Greenwood trovato, manca solo di definire la trattativa con il Marsiglia

A Trigoria è noto che è necessario colmare il gap tecnico tra la Roma e le squadre che la precedono in classifica per riuscire ad essere più competitiva. Non solo in campionato, la Magica dovrà scendere in campo in Champions Leagie, e c’è proprio bisogno di qualche altro innesto di qualità. Ecco perché il tecnico ha chiesto alla società qualche sforzo di mercato in più. Gasperini ha messo gli occhi su Mason Greenwood, esterno offensivo del Marsiglia autore di 26 gol e 10 assist nella stagione appena conclusa.

La trattativa tra le parti, aperta da settimane, continua e sarebbe in fase di definizione l’intesa tra la Roma e l’entourage dell’attaccante. Per Greenwood è pronto un contratto da 4,5 milioni di euro all’anno più bonus facilmente raggiungibili e ingaggio a salire col passare delle stagioni. Resta l’ultimo step, quello meno semplice: trovare l’accordo con il Marsiglia, che al momento non è intenzionato ad accettare offerte inferiori ai 55 milioni di euro.