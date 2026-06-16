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mercoledì, Giugno 17, 2026
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Calciomercato Lazio, Fabbian per il centrocampo: trequartista perfetto per il gioco di Gattuso

Di
Anna Rosaria Iovino
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430
bologna calcio
GIOVANNI FABBIAN ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Lazio ha individuato in Fabbian, centrocampista della Fiorentina, come l’uomo giusto per la trequarti biancoceleste nella prossima stagione con Rino Gattuso al comando. Il giocatore cerca continuità e spazio e alla Lazio potrebbe avere ciò che cerca.

Calciomercato Lazio, Giovanni Fabbian nel mirino di Fabiani per arricchire la mediana di Gattuso

Il calciomercato è un continuo susseguirsi di nomi e novità. Nelle ultie ore, tra i nomi accostati alla Lazio, in vista del prossimo mercato estivo, spunta anche il nome di Giovanni Fabbian. Il centrocampista classe 2003 è stato appena riscattato dalla Fiorentina (era in prestito dal Bologna) dopo la salvezza ottenuta. Il suo profilo non è nuovo nelle liste degli acquisti e dei desideri della Lazio, ma oggi risulterebbe perfetto, visto che in panchina c’è Gattuso.

Fabbian è considerato interessante non solo per la giovane età, anche per margini di crescita che sta dimostrando e caratteristiche tecniche, tutti elementi che potrebbero sposarsi perfettamente con il progetto di Rino Gattuso. La Lazio è pronta a puntare tutto su Fabbian, lo stesso giocatore, in biancoceleste, potrebbe ritrovare fiducia, continuità che è andata smarrita negli ultimi anni. Alla Fiorentina è costato 15,5 milioni di euro. La Lazio proverà ad avvicinarsi al centrocampista anche con un eventuale prestito da chiedere ai Viola.

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