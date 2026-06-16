Il calciomercato Milan è vicino alla sua prima svolta di questa estate in arrivo che si preannuncia molto rovente, anche sul versante acquisti. Il club rossonero ha deciso di dare fiducia all’ex United.

Calciomercato Milan, Amorim manca solo la firma: tutto è già stato deciso

Il Milan è vicino ad avere il suo nuovo tecnico: Ruben Amorim firmerà oggi il contratto con il Diavolo fino al 2029. la scelta finale è ricaduta sull’ex allenatore del Manchester United dopo una lunga serie di valutazioni fatte da Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic. Sono così decaduti, durante le settimane, i profili di Mauricio Pochettino, Oliver Glasner e Matthias Jaissle.

Il tecnico portoghese firmerà per un contratto triennale da 3,5 milioni di base fissa a stagione più bonus. Sarà il terzo allenatore portoghese degli ultimi due anni, dopo Paulo Fonseca e Sergio Conceiçao. Amorim sarà il 17° allenatore straniero del Milan, ha accettato di rimettersi in gioco dopo il benservito dal Manchester United. Il suo sbarco in città, secondo i media portoghesi, potrebbe già avvenire in settimana, ma non è da escludere che la firma dei contratti possa avvenire in via telematica visto che, al momento, in sede non sono previsti né Cardinale né Ibrahimovic, ma ci sarebbe Massimo Calvelli ad accoglierlo. Con il portoghese, classe 1985, il Milan non cambierà molto, i suoi moduli di riferimento sono il 3-4-2-1 e il 3-4-3. Di conseguenza si vedrà un Milan ancora con la difesa a tre. Con l’arrivo di Amorim potrebbe anche cambiare il futuro di Leao, i due portoghesei andranno a colloquio dopo la firma del tecnico.