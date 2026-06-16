Calciomercato Juventus, Carnevali pronto a chiudere per Sorloth e Oblak

I primi giorni di lavoro di Giovanni Carnevali si mostrano già intensi e difficili. C’è un mercato complesso da portare avanti, a partire dalle trattative lasciate aperte dal suo predecessore Comolli. In primo piano c’è il nome di Alexander Sorloth per l’attacco. Inoltre, resta sullo sfondo anche Dusan Vlahovic, resta ancora uno spiraglio per la sua permanenza a Torino. Per quanto riguarda l’attaccante norvegese, ha già un accordo di massima con i bianconeri, si tratta di un contratto quadriennale da circa 4 milioni di euro netti l’anno. In Spagna valutano Sorloth almeno 30 milioni di euro, mentre a Torino vogliono abbassare non di poco la richiesta. Per questo si valuta anche l’inserimento nella trattativa di Nico Gonzalez, che Simeone vorrebbe trattenere. Una trattativa che potrebbe essere facilmente portata a termine se tutte le parti saranno in accordo.

Poi resta da decidere per il futuro della porta, situazione da risolvere al più presto. In pole position c’era Dibu” Martinez, con il quale la trattativa era più che ben avviata già da tempo. Il problema è il prezzo, che resta alto e la società inglese dell’Aston Villa non ha intenzione di abbassare. La Juventus non ha a disposizione molto cash, quindi in pole potrebbe passare Oblak.