Calendario Serie A 2026-2027 | Le gare in programma

Ecco il nuovo calendario della Serie A 2026 2027
Prima giornata Serie A 26/27
Atalanta-Sassuolo; Bologna-Lazio; Frosinone-Juventus; Genoa-Napoli; Inter-Monza; Parma-Cagliari; Roma-Fiorentina; Torino-Milan; Udinese-Como; Venezia-Lecce.
Seconda giornata Serie A 26/27
Atalanta-Bologna; Cagliari-Inter; Fiorentina-Frosinone; Juventus-Parma; Lazio-Genoa; Lecce-Roma; Milan-Venezia; Monza-Udinese; Napoli-Como; Sassuolo-Torino. Turno in programma il 30 agosto.
Terza giornata Serie A 26/27: Bologna-Sassuolo; Cagliari-Lecce; Fiorentina-Torino; Frosinone-Venezia; Genoa-Como; Inter-Napoli; Juventus-Milan; Parma-Monza; Roma-Atalanta; Udinese-Lazio.
Quarta giornata Serie A 26/27
Atalanta-Cagliari; Como-Parma; Genoa-Frosinone; Inter-Udinese; Lazio-Milan; Lecce-Monza; Napoli-Bologna; Sassuolo-Juventus; Torino-Roma; Venezia-Fiorentina. In programma il 13 settembre.
Quinta giornata Serie A 26/27
Bologna-Torino; Fiorentina-Napoli; Frosinone-Como; Juventus-Atalanta; Milan-Lecce; Monza-Sassuolo; Parma-Genoa; Roma-Inter; Udinese-Cagliari; Venezia-Lazio. In programma il 20 settembre.
Sesta giornata Serie A 26/27
Atalanta-Venezia; Cagliari-Juventus; Como-Roma; Genoa-Fiorentina; Inter-Parma; Lazio-Monza; Lecce-Bologna; Napoli-Frosinone; Sassuolo-Milan; Torino-Udinese. In programma l’11 ottobre.
Settima giornata Serie A 26/27
Bologna-Inter; Fiorentina-Como; Frosinone-Sassuolo; Juventus-Lazio; Milan-Atalanta; Monza-Cagliari; Parma-Torino; Roma-Genoa; Udinese-Lecce; Venezia-Napoli. In programma il 18 ottobre.
Ottava giornata Serie A 26/27
Atalanta-Frosinone; Cagliari-Bologna; Como-Sassuolo; Genoa-Venezia; Inter-Fiorentina; Lazio-Parma; Lecce-Juventus; Napoli-Roma; Torino-Monza; Udinese-Milan. In programma il 25 ottobre.
Nona giornata Serie A 26/27
Fiorentina-Atalanta; Frosinone-Lecce; Genoa-Juventus; Milan-Bologna; Monza-Napoli; Parma-Udinese; Roma-Cagliari; Sassuolo-Lazio; Torino-Como; Venezia-Inter. In programma il 28 ottobre.
Decima giornata Serie A 26/27
Atalanta-Parma; Bologna-Monza; Como-Venezia; Frosinone-Torino; Juventus-Napoli; Lazio-Cagliari; Lecce-Genoa; Milan-Inter; Sassuolo-Fiorentina; Udinese-Roma. In programma il 1 novembre.
Undicesima giornata Serie A 26/27
Cagliari-Frosinone; Fiorentina-Juventus; Genoa-Milan; Inter-Como; Monza-Atalanta; Napoli-Lazio; Parma-Bologna; Roma-Sassuolo; Torino-Lecce; Venezia-Udinese. In programma l’8 novembre.
Dodicesima giornata Serie A 26/27
Atalanta-Inter; Bologna-Udinese; Como-Cagliari; Juventus-Venezia; Lazio-Lecce; Milan-Frosinone; Monza-Fiorentina; Napoli-Torino; Parma-Roma; Sassuolo-Genoa. In programma il 22 novembre.
Tredicesima giornata Serie A 26/27
Cagliari-Milan; Como-Juventus; Frosinone-Parma; Inter-Genoa; Lecce-Atalanta; Roma-Monza; Sassuolo-Napoli; Torino-Lazio; Udinese-Fiorentina; Venezia-Bologna. In programma il 29 novembre.
Quattordicesima giornata Serie A 26/27
Bologna-Roma; Fiorentina-Cagliari; Frosinone-Inter; Genoa-Torino; Juventus-Udinese; Lazio-Atalanta; Milan-Parma; Monza-Como; Napoli-Lecce; Venezia-Sassuolo. In programma il 6 dicembre.
Quindicesima giornata Serie A 26/27
Atalanta-Genoa; Cagliari-Venezia; Como-Bologna; Inter-Torino; Juventus-Monza; Lazio-Roma; Lecce-Sassuolo; Napoli-Milan; Parma-Fiorentina; Udinese-Frosinone. In programma il 13 dicembre.
Sedicesima giornata Serie A 26/27
Atalanta-Napoli; Fiorentina-Bologna; Frosinone-Lazio; Genoa-Udinese; Lecce-Inter; Milan-Como; Roma-Juventus; Sassuolo-Parma; Torino-Cagliari; Venezia-Monza. In programma il 20 dicembre.
Diciassettesima giornata Serie A 26/27
Bologna-Juventus; Cagliari-Genoa; Como-Lecce; Fiorentina-Lazio; Inter-Sassuolo; Monza-Milan; Parma-Napoli; Roma-Frosinone; Torino-Venezia; Udinese-Atalanta.
Diciottesima giornata Serie A 26/27
Atalanta-Como; Frosinone-Bologna; Genoa-Monza; Juventus-Torino; Lazio-Inter; Lecce-Parma; Milan-Fiorentina; Napoli-Cagliari; Sassuolo-Udinese; Venezia-Roma. In programma il 6 gennaio (turno infrasettimanale).
Diciannovesima giornata Serie A 26/27
Bologna-Genoa; Cagliari-Sassuolo; Como-Lazio; Fiorentina-Lecce; Inter-Juventus; Monza-Frosinone; Parma-Venezia; Roma-Milan; Torino-Atalanta; Udinese-Napoli.
Le date della Coppa Italia 2026/27
Coppa Italia Frecciarossa: quarti di finale mercoledì 3 febbraio 2027 e mercoledì 10 febbraio 2027; semifinali mercoledì 3 marzo 2027 e mercoledì 21 aprile 2027; finale mercoledì 19 maggio 2027.
Ventesima giornata Serie A 26/27
Atalanta-Roma; Cagliari-Como; Juventus-Genoa; Lazio-Bologna; Lecce-Udinese; Milan-Torino; Napoli-Fiorentina; Parma-Inter; Sassuolo-Monza; Venezia-Frosinone. In programma il 17 gennaio.
Ventunesima giornata Serie A 26/27
Bologna-Atalanta; Como-Napoli; Fiorentina-Sassuolo; Frosinone-Milan; Genoa-Parma; Inter-Venezia; Juventus-Cagliari; Lecce-Torino; Monza-Lazio; Roma-Udinese. In programma il 24 gennaio.
Ventiduesima giornata Serie A 26/27
Milan-Juventus e Napoli-Inter Atalanta-Fiorentina; Cagliari-Parma; Genoa-Lecce; Lazio-Venezia; Milan-Juventus; Monza-Roma; Napoli-Inter; Sassuolo-Como; Torino-Frosinone; Udinese-Bologna. In programma il 31 gennaio.
Ventitreesima giornata Serie A 26/27
Atalanta-Lazio; Bologna-Milan; Como-Monza; Fiorentina-Udinese; Inter-Cagliari; Juventus-Sassuolo; Lecce-Napoli; Parma-Frosinone; Roma-Torino; Venezia-Genoa. In programma il 7 febbraio.
Ventiquattresima giornata Serie A 26/27
Bologna-Como; Cagliari-Lazio; Frosinone-Fiorentina; Genoa-Atalanta; Inter-Milan; Monza-Lecce; Napoli-Juventus; Roma-Parma; Torino-Sassuolo; Udinese-Venezia. In programma il 14 febbraio.
Venticinquesima giornata Serie A 26/27
Atalanta-Monza; Como-Torino; Fiorentina-Inter; Juventus-Bologna; Lazio-Napoli; Lecce-Frosinone; Milan-Genoa; Sassuolo-Roma; Udinese-Parma; Venezia-Cagliari. In programma il 21 febbraio.
Ventiseiesima giornata Serie A 26/27
Bologna-Lecce; Cagliari-Udinese; Como-Milan; Frosinone-Napoli; Genoa-Lazio; Inter-Atalanta; Monza-Juventus; Parma-Sassuolo; Roma-Venezia; Torino-Fiorentina. In programma il 28 febbraio.
Ventisettesima giornata Serie A 26/27
Atalanta-Torino; Fiorentina-Venezia; Juventus-Roma; Lazio-Frosinone; Lecce-Como; Milan-Cagliari; Monza-Genoa; Napoli-Parma; Sassuolo-Bologna; Udinese-Inter. In programma il 7 marzo.
Ventottesima giornata Serie A 26/27
Bologna-Napoli; Cagliari-Fiorentina; Como-Udinese; Frosinone-Monza; Genoa-Roma; Lazio-Juventus; Milan-Sassuolo; Parma-Lecce; Torino-Inter; Venezia-Atalanta. In programma il 14 marzo.
Ventinovesima giornata Serie A 26/27
Atalanta-Milan; Fiorentina-Genoa; Inter-Frosinone; Juventus-Como; Monza-Bologna; Napoli-Venezia; Parma-Lazio; Roma-Lecce; Sassuolo-Cagliari; Udinese-Torino. In programma il 21 marzo.
Trentesima giornata Serie A 26/27
Cagliari-Napoli; Como-Fiorentina; Frosinone-Udinese; Genoa-Inter; Lecce-Lazio; Milan-Monza; Roma-Bologna; Sassuolo-Atalanta; Torino-Juventus; Venezia-Parma.
Trentunesima giornata Serie A 26/27
Bologna-Venezia; Cagliari-Atalanta; Fiorentina-Milan; Frosinone-Genoa; Inter-Roma; Juventus-Lecce; Lazio-Torino; Napoli-Sassuolo; Parma-Como; Udinese-Monza. In programma l’11 aprile.
Trentaduesima giornata Serie A 26/27
Atalanta-Udinese; Bologna-Cagliari; Como-Frosinone; Fiorentina-Parma; Milan-Napoli; Monza-Inter; Roma-Lazio; Sassuolo-Lecce; Torino-Genoa; Venezia-Juventus. In programma il 18 aprile.
Trentatreesima giornata Serie A 26/27
Cagliari-Monza; Frosinone-Roma; Genoa-Sassuolo; Inter-Bologna; Juventus-Fiorentina; Lazio-Como; Lecce-Milan; Napoli-Udinese; Parma-Atalanta; Venezia-Torino. In programma il 25 aprile.
Trentaquattresima giornata Serie A 26/27
Atalanta-Juventus; Bologna-Fiorentina; Como-Inter; Lecce-Cagliari; Milan-Lazio; Monza-Venezia; Roma-Napoli; Sassuolo-Frosinone; Torino-Parma; Udinese-Genoa. In programma il 2 maggio.
Trentacinquesima giornata Serie A 26/27
Fiorentina-Roma; Frosinone-Atalanta; Genoa-Cagliari; Inter-Lecce; Lazio-Sassuolo; Napoli-Monza; Parma-Milan; Torino-Bologna; Udinese-Juventus; Venezia-Como. In programma il 9 maggio.
Trentaseiesima giornata Serie A 26/27: Juventus-Inter e Milan-Roma
Bologna-Frosinone; Cagliari-Torino; Como-Atalanta; Juventus-Inter; Lazio-Udinese; Lecce-Fiorentina; Milan-Roma; Monza-Parma; Napoli-Genoa; Sassuolo-Venezia. In programma il 16 maggio.
Trentasettesima giornata Serie A 26/27
Atalanta-Lecce; Fiorentina-Monza; Frosinone-Cagliari; Genoa-Bologna; Inter-Lazio; Parma-Juventus; Roma-Como; Torino-Napoli; Udinese-Sassuolo; Venezia-Milan. In programma il 23 maggio.
Trentottesima giornata Serie A 26/27
Bologna-Parma; Cagliari-Roma; Como-Genoa; Juventus-Frosinone; Lazio-Fiorentina; Lecce-Venezia; Milan-Udinese; Monza-Torino; Napoli-Atalanta; Sassuolo-Inter. In programma il 30 maggio.