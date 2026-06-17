Il calciomercato Inter è vicino a chiudere il primo colpo dell’estate. I nerazzurri sembrano aver trovato l’intesa definitiva con la Lazio per Ivan Provedel. Il portiere dei biancocelesti lascerà Formello per vestire la maglia dell’Inter, dove sarà il vice di Martinez.
Calciomercato Inter, Provedel vicino a diventare portiere nerazzurro. Le parole del procuratore
Ivan Provedel è sempre più vicino a diventare il portiere dell’Inter. Le prossime ore potrebbero essere cruciali. A confermare la trattativa quasi in porto, è Gianni Rava, procuratore del portiere. L’agente ha oggi dichiarato: “Siamo molto vicini, abbiamo lavorato nella direzione giusta e spero che a breve si possa chiudere il trasferimento: speriamo bene”. Non solo, il procuratore dell’estremo difensore ha anche rivelato un retroscena inaspettato: “Provedel è tifoso dell’Inter da sempre e per lui sarebbe una chiusura del cerchio: verrà per giocarsi le sue carte, siamo fiduciosi”.