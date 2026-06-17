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giovedì, Giugno 18, 2026
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Calciomercato Inter, arriva Provedel, l’agente: “Siamo vicini a chiudere”

Di
Anna Rosaria Iovino
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98
serie a enilive 2024 2025: lazio vs venezia
L’ESULTANZA DI IVAN PROVEDEL ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Inter è vicino a chiudere il primo colpo dell’estate. I nerazzurri sembrano aver trovato l’intesa definitiva con la Lazio per Ivan Provedel. Il portiere dei biancocelesti lascerà Formello per vestire la maglia dell’Inter, dove sarà il vice di Martinez.

Calciomercato Inter, Provedel vicino a diventare portiere nerazzurro. Le parole del procuratore

Ivan Provedel è sempre più vicino a diventare il portiere dell’Inter. Le prossime ore potrebbero essere cruciali. A confermare la trattativa quasi in porto, è Gianni Rava, procuratore del portiere. L’agente ha oggi dichiarato: Siamo molto vicini, abbiamo lavorato nella direzione giusta e spero che a breve si possa chiudere il trasferimento: speriamo bene”. Non solo, il procuratore dell’estremo difensore ha anche rivelato un retroscena inaspettato: Provedel è tifoso dell’Inter da sempre e per lui sarebbe una chiusura del cerchio: verrà per giocarsi le sue carte, siamo fiduciosi”.

L’operazione tra Inter e Lazio va avanti da settimane, le parti hanno adesso trovato un accordo e la trattativa dovrebbe chiudersi con i nerazzurri che verseranno circa 3 milioni di euro nelle casse capitoline.

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