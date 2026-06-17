Ivan Provedel è sempre più vicino a diventare il portiere dell’Inter. Le prossime ore potrebbero essere cruciali. A confermare la trattativa quasi in porto, è Gianni Rava, procuratore del portiere. L’agente ha oggi dichiarato: “Siamo molto vicini, abbiamo lavorato nella direzione giusta e spero che a breve si possa chiudere il trasferimento: speriamo bene”. Non solo, il procuratore dell’estremo difensore ha anche rivelato un retroscena inaspettato: “Provedel è tifoso dell’Inter da sempre e per lui sarebbe una chiusura del cerchio: verrà per giocarsi le sue carte, siamo fiduciosi”.