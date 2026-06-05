Serie A: la prima giornata, Inter in casa con il Monza

Circa due mesi e mezzo, poco più di undici settimane, poco meno di 80 giorni… Comincia ufficialmente il conto alla rovescia verso la prima giornata del campionato di Serie A 2026/27 che si giocherà nel week end del 23 agosto.
Durante l’estate scopriremo come si presenteranno le magnifiche 20 ai nastri di partenza, tra cambi di allenatore, mercato estivo, sogni e speranze ma ora è tempo di conoscere la prima giornata del prossimo campionato!
Atalanta-Sassuolo
Bologna-Lazio
Frosinone-Juventus
Genoa-Napoli
Inter-Monza
Parma-Cagliari
Roma-Fiorentina
Torino-Milan
Udinese-Como
Venezia-Lecce