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venerdì, Giugno 5, 2026
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Serie A: la prima giornata, Inter in casa con il Monza

La prima giornata della nuova Serie A

Di
Salvatore Ciotta
-
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pallone serie a
IL PALLONE DELLA SERIE A 2025-2026 ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Circa due mesi e mezzo, poco più di undici settimane, poco meno di 80 giorni… Comincia ufficialmente il conto alla rovescia verso la prima giornata del campionato di Serie A 2026/27 che si giocherà nel week end del 23 agosto.

Durante l’estate scopriremo come si presenteranno le magnifiche 20 ai nastri di partenza, tra cambi di allenatore, mercato estivo, sogni e speranze ma ora è tempo di conoscere la prima giornata del prossimo campionato!

Atalanta-Sassuolo
Bologna-Lazio
Frosinone-Juventus
Genoa-Napoli
Inter-Monza
Parma-Cagliari
Roma-Fiorentina
Torino-Milan
Udinese-Como
Venezia-Lecce

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