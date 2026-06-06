Il calciomercato Roma sta studiando tutte le mosse da fare in questa sessione estiva. Nel mirino dei giallorossi ci è finito anche il trequartista del Torino Nikola Vlasic.

Calciomercato Roma, Vlasic nel mirino capitolino: il trequartista non ha ancora rinnovato con il Toro

A Roma sempre più attivi per il prossimo mercato, la società sta sondando il terreno alla ricerca di rinforzi con l’obiettivo di consegnare a Gian Piero Gasperini una rosa completa ma soprattutto forte per affrontare al meglio la prossima stagione che prevede anche la Champions League.

A Trigoria, i giallorossi, avrebbero messo nel mirino Nikola Vlasic: il trequartista del Toro va in scadenza nel 2027 ma al momento non sembra intenzionato a rinnovare con i granata. A Torino potrebbero dunque decidere di venderlo quest’estate per non perderlo a zero tra un anno e la Roma è già pronta a offrire una cifra tra i 12 e i 15 milioni di euro. In questa stagione, il croato ha collezionato 9 gol e 5 assist in 41 presenze tra campionato e Coppa Italia.