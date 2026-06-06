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domenica, Giugno 7, 2026
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Calciomercato Inter, Marotta: “In trattativa per Palestra. Dumfries va via, Martinez resta

Di
Anna Rosaria Iovino
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inter calcio
GIUSEPPE MAROTTA PENSIEROSO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Inter muove con certezza i primi passi per questa estate. A dare informazioni sui prossimi movimenti è il presidente Marotta in un’intervista ai microfoni di Sky.

Calciomercato Inter, le dichiarazioni di Marotta sul mercato e sul futuro

Il presidente Marotta rilascia alcune dichiarazioni in vista della prossima sessione di mercato: Palestra è un ottimo giocatore, è anche nel giro della nazionale, noi abbiamo un giocatore in uscita in quel che è Dumfries che andrà al Real Madrid ma siamo ancora alle fasi preliminari per chiudere l’operazione”. Il presidente dell’Inter Beppe Marotta, a margine della presentazione dei calendari di Serie A a Sky, ha affermato: “Non nascondo che Palestra è un obiettivo dell’Inter, ma anche di tanti altri club. Per quanto riguarda Chivu, ha un contratto ancora fino al 2027, abbiamo raggiunto un accordo che sarà ufficializzato nei prossimi giorni con soddisfazione sia del club che dei tifosi”.

Il presidente parla anche di Stankovic, verso il quale la società ha esercitato il diritto di recompra: “Ha fatto un grande campionato, anche in Champions, era importante tutelarlo da punto di vista patrimoniale. Dal punto di vista progettuale è prematuro, affronteremo con calma la nostra politica di andare a trovare giovani, importante che possano dare un contributo a noi ma sempre pensando ad avere uno zoccolo duro di italiani“. Infine gli obiettivi della squadra:E’ sempre di lottare per il massimo, giocheremo per tutto quello che possiamo e per raggiungete tutti i traguardi possibili”.

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