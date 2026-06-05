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venerdì, Giugno 5, 2026
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Calciomercato Inter, si accelera per Palestra e Curtis Jones: Cocchi la chiave per arrivare al difensore

Di
Anna Rosaria Iovino
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cagliari calcio
MARCO PALESTRA IN AZIONE ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Inter potrebbe assistere a due arrivi importanti. La dirigenza sta accelerando per la trattativa con Marco Palestra e Curtis Jones. Due giocatori da consegnare a Chivu per rinforzare il reparto arretrato e la mediana.

Calciomercato Inter, Palestra e Curtis Jones nel mirino

L’Inter sta trattando con l’Atalanta per cercare di concludere la trattativa per Marco Palestra. La dirigenza nerazzurra cerca di ammorbidire la richiesta dei bergamaschi, di 50 milioni, per il cartellino di Marco Palestra inserendo il giovane Matteo Cocchi come contropartita tecnica. In questo modo la parte cash va a ridursi. Cocchi potrebbe essere un vero acquisto per l’Atalanta che si ritroverebbe in rosa l’esterno sinistro 19enne, cresciuto nel vivaio nerazzurro. Cocchi non è cosa da poco, risulta anche la soluzione dei nerazzurri che così sperano di poter convincere la Dea a cedere Palestra per una cifra attorno ai 42 milioni di euro.

A Viale della Liberazione non si placa l’interesse per Curtis Jones: il Liverpool non ha intenzione di fare sconti, quindi l’Inter deve preparare i 30-35 milioni chiesti dai Reds. Curtis sarebbe l’alternativa più abbordabile a Manu Koné, la Roma chiede 50 milioni di euro.

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