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mercoledì, Giugno 17, 2026
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Calciomercato Serie B:Bianco-Pisa ci siamo, Lovisa lascia la Juve Stabia, Vicenza tempo di rinnovi

Il punto sulla Serie B

Di
Salvatore Ciotta
-
64
Calendario Serie B
Fonte Lega B

Ormai è questione di ore, Paolo Bianco è ad un passo dal risolvere il suo contratto con il Monza dettagli economici trovati ed ora potrà essere il nuovo allenatore del Pisa, manca solo l’annuncio ufficiale.

Lovisa ha lasciato la Juve Stabia ed è già stato annunciato come nuovo Ds del Sudtirol, di seguito il comunicato ufficiale:L’FC Südtirol comunica che Matteo Lovisa assume l’incarico di direttore sportivo del club. Il trentenne dirigente friulano ha sottoscritto un contratto triennale, con decorrenza immediata, che lo lega alla società biancorossa fino al 30 giugno 2029.

A Vicenza è tempo di conferme e rinnovi, sta per arrivare quello del centrocampista Zonta, mentre per Cuomo il rinnovo è cosa fatta, il difensore ha firmato fino al 2028.

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