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domenica, Giugno 7, 2026
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Ascoli-Brescia, le probabili formazioni e dove vederla in TV

Le formazioni della finale playoff

Di
Salvatore Ciotta
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160
Ascoli esonero Abascal
Foto Genius Sports

Alle ore 18,00 si gioca la partita di ritorno della finale playoff tra Ascoli e Brescia, si riparte dall’1-1 dell’andata con i bianconeri che partono da pronostico favoriti per la vittoria finale.

Le probabili formazioni

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre; Corradini, Damiani; Silipo, Rizzo Pinna, D’Uffizi; Gori.

A disposizione: Barosi, Dente, Pagliai, Rizzo, Zagari, Menna, Bando, Ndoj, Milanese, Galuppini, Palazzino, Del Sole, Oviszach, Chakir, Corazza.

Allenatore: Tomei

UNION BRESCIA (3-4-1-2): Gori; Balestrero, Silvestri, Rizzo; Armati, Zennaro, Mallamo, De Maria; Marras, Lamesta; Crespi.

In panchina: Liverani, Damioli, Sorensen, Pasini, Vido, Cisco, Maistrello, Boci, Spagnoli, Moretti, Guglielmotti, Valente, Cazzadori, Cantamessa.

Allenatore: Corini

DOVE VEDERLA IN  TV

La partita Ascoli-Brescia sarà visibile sulle piattaforme Sky e Nowtv, ma anche in chiaro su RAISPORT a partire dalla ore 18.00.

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