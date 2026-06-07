Ascoli-Brescia, le probabili formazioni e dove vederla in TV

Alle ore 18,00 si gioca la partita di ritorno della finale playoff tra Ascoli e Brescia, si riparte dall’1-1 dell’andata con i bianconeri che partono da pronostico favoriti per la vittoria finale.
Le probabili formazioni
ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre; Corradini, Damiani; Silipo, Rizzo Pinna, D’Uffizi; Gori.
A disposizione: Barosi, Dente, Pagliai, Rizzo, Zagari, Menna, Bando, Ndoj, Milanese, Galuppini, Palazzino, Del Sole, Oviszach, Chakir, Corazza.
Allenatore: Tomei
UNION BRESCIA (3-4-1-2): Gori; Balestrero, Silvestri, Rizzo; Armati, Zennaro, Mallamo, De Maria; Marras, Lamesta; Crespi.
In panchina: Liverani, Damioli, Sorensen, Pasini, Vido, Cisco, Maistrello, Boci, Spagnoli, Moretti, Guglielmotti, Valente, Cazzadori, Cantamessa.
Allenatore: Corini
DOVE VEDERLA IN TV
La partita Ascoli-Brescia sarà visibile sulle piattaforme Sky e Nowtv, ma anche in chiaro su RAISPORT a partire dalla ore 18.00.