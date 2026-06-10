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mercoledì, Giugno 10, 2026
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Calciomercato Serie B: Pecchia non convinto il Pisa vira su Bianco, Artistico piace all’Avellino, Palermo doppio arrivo dal Pisa?

Il punto sulla serie B

Di
Salvatore Ciotta
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pisa calcio
FILIPPO INZAGHI RAMMARICATO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Fabio Pecchia non è convinto pienamente del progetto sportivo, e quello che era il favorito della vigilia per la panchina nerazzurra si è ritirato, salgono le quotazioni di Paolo Bianco attualmente al Monza, che in giornata avrà notizie in più sul suo destino dopo la riunione che il Monza ha fissato.

L’Avellino riparte da Nesta, e l’ex Lazio sembra aver messo gli occhi su Artistico nella scorsa stagione allo Spezia, mentre Antonio Calabro ha rescisso con la Carrarese per poi in settimana firmare con il Padova.

Infine il Palermo e Pippo Inzaghi pensano a due ex Pisa, per Marius Marin la strada è in discesa visto che al 30 giugno si svincola dal club nerazzurro, mentre per Moreo la strada è in salita visto che l’ex Venezia potrebbe rimanere sotto la Torre.

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