Calciomercato Serie B: Pisa in molti sul mercato, Tiritiello piace al Vicenza, Calabro verso Padova

Antonio Calabro ha scelto la panchina del Padova, ed a meno di clamorose sorprese in settimana dovrebbe rescindere con la Carrarese e firmare con il suo nuovo club, sullo sfondo resta Gorgone. La Carrarese dovrà per forza di cose cercare un nuovo allenatore, piace Coppitelli che ha fatto bene nella scorsa stagione sulla panchina della Casertana, ma anche Evani uno che a Carrara è di casa.

Il Vicenza ha messo nel mirino il difensore dell’Entella Tiritiello, l’allenatore Gallo vorrebbe portarlo a vestire il biancorosso, trattativa che potrebbe decollare nelle prossime ore. Il Pisa metterà sul mercato diversi giocatori reduci dalla retrocessione, Tourè piace a Watford e Parme, Meister potrebbe rientrare nello scambio che potrebbe portare Pecchia come nuovo allenatore del Pisa, Tramoni ha richieste dalla Serie A, anche Canestrelli potrebbe lasciare la maglia nerazzurra ed andare al Venezia.