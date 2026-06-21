Calciomercato Inter: il Pisa non riscatta Akinsanmiro

Il Pisa secondo quanto riporta Gianlucadimarzio non ha riscattato Ebenezer Akinsanmiro a 7,5 milioni, il giocatore di origini nigeriane torna quindi all’Inter che ora potrà rivenderlo ,su di lui oltre al Bologna ci sono alcuni club della Bundesliga. Il non riscatto del Pisa avviene quasi a sorpresa visto che l’operazione sembrava ad un passo dall’essere realizzata, evidentemente il Pisa non ha voluto spendere quella cifra e destinarla al calciomercato per altri obiettivi. Secondo il giornalista Vitiello il Riscatto saltato nonostante l’intenzione di procedere da parte del Pisa per un vizio di forma: secondo la Lega mancavano le coperture per avallare l’operazione.