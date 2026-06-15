Il calciomercato Inter potrebbe regalare un giocatore del tutto inaspettato a tecnico e tifosi. Nelle ultime ore impazzano le voci per un possibile arrivo di Eduardo Camavinga. Il francese, in forza al Real Madrid, è stato messo sul mercato. Non rientra nel progetto di Mourinho.

Calciomercato Inter, dal Real Madrid Camavinga, prossimo regista nerazzurro

Eduardo Camavinga, classe 2002, stabilmente nazionale francese anche se di nascita angolano, è un giocatore del Real Madrid. I blancos lo avevano acquistato cinque estati fa per 35 milioni e dopo tre stagioni da titolare fisso, nelle ultime due è stato sempre meno in campo a causa di infortuni lunghi e fastidiosi. Eduardo ha iniziato a registrare meno presenze, anche se ne ha sempre collezionato 35-40 stagionali. Nonostante due stagioni non brillanti, resta un giocatore di altissimo livello, che però Mou non vede come incedibile.

L’Inter potrebbe portarlo ad Appiano Gentile e farlo tornare al top della forma con la maglia nerazzurra. Cristian Chivu avrebbe una pedina unica nel suo team per la prossima stagione. Il problema potrebbe essere la valutazione dei Blancos. Gli spagnoli non hanno intenzione di far partire il giocatore a meno di 60 milioni. Al suo posto fino ad oggi si ci era concentrati su Manu Koné della Roma o Curtis Jones del Liverpool. La cifra di Camavigna è lontana dai budget nerazzurri, ma si spera nei buoni rapporti tra Marotta e Perez, il presidente potrebbe anche ottenere un prestito, che si preannuncia come strada più semplice.