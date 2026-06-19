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venerdì, Giugno 19, 2026
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Calciomercato Inter, scatto per Palestra: trasferimento da 50 milioni di euro

Di
Anna Rosaria Iovino
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cagliari calcio
MARCO PALESTRA IN AZIONE ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Inter è vicino a mettere nero su bianco per una delle trattative più attese dell’estate: Marco Palestra. Il giovanissimo talento dell’Atalanta è pronto a firmare con i nerazzurri. Giornate lunghe ed intense quelle passate, perché le due parti hanno provato a trovare l’accordo giusto per il trasferimento del giocatore.

Calciomercato Inter, fatta per Palestra: la prossima settimana sarà a Milano

L’Inter può dire conclusa l’importante operazione di mercato che portava avanti da tempo. A quanto pare i nerazzurri sono vicini a  mettere a segno un accordo verbale con l’Atalanta per l’acquisto di Marco Palestra, promettente laterale classe 2005 della Dea e della Nazionale Azzurra. L’arrivo di Marco Palestra all’Inter rappresenta un ulteriore dimostrazione del club di Viale della Liberazione verso il processo di rinnovamento della squadra. L’Inter punta a costruire una squadra competitiva, e l’acquisto di Palestra si allinea perfettamente con questa strategia.

Il giovane giocatore, reduce da un prestito al Cagliari, dove si è fatto notare da tutta Europa, incluso il Chelsea che è ancora sulle sue tracce, è pronto a partire per Appiano, con un affare che si aggira intorno ai 50 milioni di euro. Le due parti stanno ora definendo i dettagli finali, in particolare per quanto riguarda i bonus e le percentuali sulla futura rivendita. Nota fondamentale per il club di Bergamo. La formula, ad oggi, prevede una base fissa di 45 milioni più altri 5 di bonus. Così la bilancia è perfettamente in equilibrio tra la domanda dell’Atalanta e l’offerta dell’Inter si è ridotta in maniera di fatto determinante, tanto che per la prossima settimana è previsto un altro incontro che dovrebbe accompagnare alla chiusura di un affare che andrebbe a soddisfare tutte le parti coinvolte.

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