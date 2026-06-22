Il calciomercato Inter continua a far sognare i tifosi. La società nerazzurra possiede un forte interesse per Nico Paz, giovane e talentuoso attaccante in forza al Como. I nerazzurri stanno provando con tutti i mezzi a disposizione di aggiudicarsi l’argentino.

Calciomercato Inter, il sogno Nico Paz non è svanito, si tenta l’agguato al Como

Nico Paz da tempo è nella lista dei giocatori graditi dall’Inter, Zanetti sta lavorando alla possibile trattativa da tempo, diversi sono gli incontri con il padre-agente del giocatore. In questo momento, e fino alla scadenza del 30 giugno, Nico Paz è sospeso tra Real Madrid e Como. Il Real ha deciso di esercitare il diritto di recompra da 10 milioni di euro per riprendere il giocatore, andandosi però a scontrare con la volontà del ragazzo, che preferirebbe rimanere ancora al Como e giocare la Champions League. Intanto il Real non farà sconti, se il Como vuole trattenere Nico dovrà pagare 60 milioni. A causa dei paletti del Fair Play Finanziario Uefa, scattati con la prima storica qualificazione in Champions, non sarà semplice per i Lariani. L’Inter resta alla finestra e spera di poter strappare il giocatore al Como.