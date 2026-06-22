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lunedì, Giugno 22, 2026
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Calciomercato Juventus: piace Mingueza ma c’è da superare la concorrenza dell’Arsenal

La Juventus su Mingueza

Di
Salvatore Ciotta
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juventus fc
LA GRINTA DI LUCIANO SPALLETTI ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Oscar Mingueza è uno dei migliori esterni del campionato spagnolo, nel Celta Vigo ha giocato 47 partite con una rete all’attivo e sei assist regalati ai compagni. Il 27 enne spagnolo si libera a parametro zero a fine giugno e la Juventus secondo Tuttojuve sta pensando a lui per la fascia destra che sarà sicuramente da rinforzare, ma c’è da superare la forte concorrenza dell’Arsenal con Arteta suo maggior estimatore. L’allenatore dei Gunners lo vorrebbe tesserare per la sua versatilità, l’esterno spagnolo oltre che da esterno basso può giocare anche da centrale difensivo anche se non è proprio il suo ruolo.

La Juventus segue da vicino Mingueza, ed in questa settimana potrebbe prendere contatti con l’entourage dello spagnolo.

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