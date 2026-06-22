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lunedì, Giugno 22, 2026
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Calciomercato Serie B: un Leone per il Pisa, Luvumbo ad un passo dal Palermo, Corradi alla Samp

Il punto sul calciomercato di Serie B

Di
Salvatore Ciotta
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zito luvumbo ( foto di salvatore fornelli )
ZITO LUVUMBO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il Pisa è sulle tracce di Giuseppe Leone della Juve Stabia che a fine Giugno si libererò a parametro zero, il ragazzo ha scelto di non rinnovare con le Vespe anche su spinta del suo procuratore in modo da poter ottenere un ingaggio più elevato. La dirigenza del Pisa ha sondato anche Tommaso Berti del Cesena, ma la richiesta è di 4 milioni, al momento la richiesta appare troppo alta  per il 22 enne centrocampista bianconero.

Zito Luvumbo è ad un passo dal Palermo, l’attaccante arriverà in Sicilia sulla base di un contratto triennale a 1,2 milioni a stagione ed un costo del cartellino di 2.9 milioni.

La Sampdoria ha scelto come allenatore Bernardo Corradi, nelle prossime ore l’ufficialità, l’ex Lazio lascia il posto di collaboratore nello staff di Allegri prossimo a sposare il progetto Napoli.

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