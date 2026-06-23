Il calciomercato Juventus rivive l’interesse per Stanislav Lobotka. Il giocatore e Luciano Spalletti si conoscono bene, ed è proprio quest’ultimo a volerlo portare in bianconero. Il nuovo dirigente Carnevali è già a lavoro per accontentare l’allenatore bianconero.

Calciomercato Juventus, Spalletti chiama Lobotka: Carnevali pronto all’offerta al Napoli

Luciano Spalletti cerca un regista per la sua Juve, un giocatore che sia in grado di dare maggiore geometria al gioco centrale dei bianconeri. Sono mesi che intorno a questo ruolo gira il nome di una sua vecchia conoscenza: Stanislav Lobotka. I due si conoscono dai tempi del Napoli, dove il giocatore ha disputato una stagione eccezionale. L’ostacolo è convincere il giocatore a lasciare Napoli, ma soprattutto riuscire a convincere De Laurentiis a cederlo.

Partendo dal fatto che Lobotka ha un contratto con i partenopei fino al 2027, il che, in assenza di rinnovo, non previsto ad oggi, significa che potrebbe firmare per un’altra squadra a costo zero a partire dal prossimo gennaio. Massimiliano Allegri sta provando in tutti i modi Lobotka a rimanere, ma tutto dipende anche dal giocatore e dal presidente. A Torino il giocatore andrebbe al centro del progetto di Spalletti, inoltre può contare sugli ottimi rapporti tra i due. Carnevali potrebbe avviare contatti con De Laurentiis che, come sempre, non è uno che fa sconti, il prezzo dello slovacco è impostato a 30 milioni di euro, inoltre c’è anche la clausola da 25 milioni, ma valida solo per l’estero, alla Juve farebbe comodo. Carnevali proverà a fare una proposta a DeLa per accontentare Spalletti a costruire la Vecchia Signora per la prossima stagione.