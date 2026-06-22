Il calciomercato Lazio si appresta a decollare per le numerose nuove entrate, prima però, sarà necessario occuparsi del mercato in uscita. La società biancoceleste ha bisogno di fare cassa per fare i nuovi acquisti. Tra i sogni della dirigenza di Formello c’è Stojkovic della Dinamo Zagabria.

Calciomercato Lazio, dopo le cessioni arriva la novità: Luka Stojkovic della Dinamo Zagabria

A Formello la dirigenza si muove su un linea ben precisa: per finanziare i volti nuovi della sessione estiva e accontentare le richieste tecniche di Gattuso, bisogna prima completare alcune operazioni in uscita. La strategia del saldo zero obbliga il club a sacrificare pezzi pregiati prima di sferrare l’attacco decisivo ai grandi obiettivi. Per le uscite ci sono il portiere Ivan Provedel, sempre più vicino all’Inter, mentre Alessio Romagnoli è ormai quasi fatta per il suo passaggio all’Al Sadd. A questi due giocatori si aggiunge la trattativa di Mario Gila verso Napoli.

Intanto in capitale il sogno è quello di raggiungere una quadra per Stojkovic. Il croato, che ha una valutazione di circa 10 milioni di euro, è uno dei preferiti di Gattuso. La cifra per portarlo a Formello non è impossibile, anzi è l’investimento perfetto per la nuova sessione estiva. Il croato classe 2003 è infatti capace di agire sia come mezzala di inserimento che come esterno offensivo, adattandosi perfettamente ai moduli prescelti dal nuovo allenatore della Lazio.