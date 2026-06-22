Il calciomercato Roma va ad arricchirsi di un nuovo nome per la lista dei profili ideali per rinforzare l’attacco. All’orizzonte spunta Keinan Davis, attuale attaccante dell’Udinese.

Calciomercato Roma, una nuova soluzione per l’attacco: Keinan Davis

C’è anche Keinan Davis tra gli ultimi nomi emersi nelle ultime ore per rinforzare l’attacco della Roma di Gian Piero Gasperini. A Trigoria sono alla continua ricerca di un vice Malen. L’inglese dell’Udinese rappresenta un profilo totalmente diverso rispetto ai centravanti tradizionali. L’ex Watford è un centravanti, che agisce meno da finalizzatore in attacco; risulta essere migliore come attaccante di movimento e di raccordo tra i giocatori in fase offensiva. Keinan è presenza in area, è forte nei duelli aerei e possiede una grande capacità di creare spazi per i compagni.

Keinan arriva dalla migliore stagione della sua carriera, giocata in Serie A con la maglia dei friulani. Di origine inglese, classe 1998, ha attirato l’attenzione di alcuni club sparsi in giro per l’Europa, tra questi anche la Roma. La dirigenza della società dei Friedkin è a lavoro per capire la fattibilità dell’affare. Davis ha conquistato l’interesse grazie alle prestazioni della scorsa stagione, chiusa con 10 gol e 4 assist in 30 presenze. Davis è anche stato il miglior marcatore della squadra friulana, dove è arrivato nel 2023. Un rendimento in netta crescita rispetto alle stagioni precedenti.