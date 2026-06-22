Facebook Instagram Mail RSS TikTok X Youtube
martedì, Giugno 23, 2026
Home Serie A Malagò nuovo presidente della FIGC

Malagò nuovo presidente della FIGC

Le parole del nuovo presidente della FIGC

Di
Fabiano Corona
-
36
giovanni malago
GIOVANNI MALAGO ALL’ASSEMBLEA ELETTIVA DEL PRESIDENTE DELLA FIGC ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

E’ Giovanni Malagò il nuovo presidente della FIGC

Giovanni Malagò ha dichiarato, come riporta sportmediaset: “Non sono un Papa nero, sono uno di voi, sono figlio della Figc e ho un solo scopo, fare grande l’Italia. Ho sentito tutti gli interventi, faccio fatica a non essere d’accordo più o meno con tutti, ho sentito tante grida di dolore, problematiche di carattere strutturali, ma va detto che se io oggi sono qui è solo perché Gravina ha deciso di dimettersi. Perché le componenti hanno pensato a me? Me lo sono chiesto, all’inizio ero scettico, reduce da un’esperienza molto dura come Milano Cortina. Forse perchè sono stato per 21 anni presidente del Circolo Canottieri Aniene, facendo parte quindi del mondo dilettanti che conosco a memoria, ho cantano e portato la croce. Forse hanno pensato che tutto quello che ho fatto in altri ambienti, si possa ripetere in Figc. Pur non avendo mai avuto l’ansia, sento fortissimo il peso delle responsabilità”.

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE

Sport Paper

Notizie sul calcio: risultati e news in tempo reale, classifica Serie A, classifica Serie B. Aggiornamenti sul calciomercato in tempo reale.

Sport Paper - Testata Giornalistica dal 2006 | Direttore: Daniele Amore
Facebook Instagram Mail RSS TikTok X Youtube
© 2005 - 2026 Sport Paper | Registrato al Tribunale di Latina il 24/04/06 N.854 | Direttore Responsabile Daniele Amore | Editore Komunicare SRLS | P.Iva 03153230598