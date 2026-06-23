Il calciomercato Roma sta avanzando con due nomi importanti per la sessione estiva. La società capitolina è in trattativa per Greenwood e Ostigard.

Calciomercato Roma, Greenwood e Ostigard in pole

Per il calciomercato Roma il nome di Greenwood resta il punto di riferimento. La trattativa continua da settimane e si cerca di arrivare ad una conclusione. Purtroppo non mancano le difficoltà, non è semplice trattare con i francesi, nonostante con il giocatore la quadra è stata trovata.

Nonostante le trattative siano in fase di avanzamento, il calciomercato Roma in entrata prenderà veramente il via solodopo la definizione delle questioni legate a plusvalenze e settlement agreement. Mentre la società mette in ordine le questioni del Fair-play, Gasperini continua a dare direttive delle sue preferenze sul mercato. Da mesi, in cima alla lista, continua ad esserci Mason Greenwood, obiettivo principale per rinforzare l’attacco della Magica. L’attaccante del Marsiglia ha già raggiunto un’intesa di massima con la Roma, sono stati avviati diversi colloqui, tutti andati a buon fine. L’attaccante inglese è pronto a firmare un contratto di circa 5 milioni di euro a stagione. Resta invece da trovare l’accordo con il Marsiglia, che continua a chiedere 50 milioni di euro più 5 di bonus.

Intanto che si trova un accordo con il Marsiglia per Greenwood, Gasperini pensa anche alla sua difesa. Nel mirino Leo Ostigard del Genoa. Il centrale del Grifone attualmente impegnato con la Norvegia al Mondiale, è tra i preferiti del Gasp per il reparto arretrato. Il difensore norvegese è uno dei profili più seguiti grazie alle caratteristiche del giocatore che dimostra di rispecchiare l’identikit perfetto per aumentare la profondità del gioco e portare la sua esperienza in difesa. La Roma ha bisogno di rinforzare ogni reparto, soprattutto se ha intenzione di alzare l’asticella nella prossima stagione, dove i giallorossi si ritroveranno anche a disputare la Champions League.