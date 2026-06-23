Il calciomercato Milan inizia a prendere la sua direzione per prepararsi alla prossima stagione. La società del Diavolo ha intenione di accontentare il nuovo tecnico, Amorim, per i prossimi acquisti. I nomi su cui si orienta il portoghese sono vari, l’ultimo a spuntare in lista quello di Hjulmand.

Calciomercato Milan, da Ramos a Hjulmand fino a Gonçalves

Al Milan si studiano le prossime strategie di mercato e sono pronti ad intavolare le trattative che serviranno per aumentare il livello della rosa a disposizione di Ruben Amorim. Uno dei primi nomi che il tecnico ha messo nel mirino è Gonçalo Ramos: classe 2001, che si è imposto bene con la maglia del Paris Saint-Germain. Non costa poco portarlo a Milanello, occorrono 30 milioni per portarlo via dalla capitale francese. Ma le parti stanno lavorando già da giorni ad una soluzione comoda a tutti.

Intanto si pensa anche al centrocampo, dove spunta il nome di Hjulmand. Il danese, in forza allo Sporting Lisbona, è un preferito di Amorim già dai tempi in cui allenava il Manchester United e ora potrebbe averlo con sé al Milan. Tutto dipende anche dalla società rossonera, perché anche in questo caso la cifra per portarlo al Diavolo è alta, circa 20 milioni di euro. L’altro nome che piace al tecnico portoghese è quello di Pedro Gonçalves. L’attaccante è il profilo che per Amorim risulta essere perfetto sostituto di Leao, sempre se il portoghese dovesse lasciare Milano in questa sessione di mercato.