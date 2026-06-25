Calciomercato Serie A: Inter su Molina e Norton Cuffy, Atalanta su Alajbegovic, Como su Chalobah

L’Inter dopo la beffa Palestra passato al Chelsea, ha la necessità di sostituire Dumfries volato al Real Madrid, per questo due sono le idee da cui ripartire e cioè Molina dell’Atletico Madrid e Norton Cuffy del Genoa che sarebbe la trattativa più percorribile per i costi, anche se sullo sfondo c’è il chiacchierato nello scorso mercato invernale Idrissa Tourè del Pisa.

L’Atalanta incasserà 100 milioni per le cessioni di Ederson e di Palestra, ed ora punta sul talento bosniaco Alajbegovic con costo del cartellino intorno ai 20/25 milioni, un affare che potrebbe costituire anche il futuro del club.

Il Como continua la sua campagna di rafforzamento in vista della prossima Champions League, piace il difensore del Chelsea Chalobah attualmente impegnato nei mondiali USA2026. Infine oggi tra Real Madrid e Como si definirà la situazione Nico Paz, con i blancos decisi a riscattarlo per poi cederlo al miglior offerente.