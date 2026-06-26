Il calciomercato Juventus assiste ad uno scambio di casacca tra Locumì e Miretti. Il classe 2003 della Vecchia Signora andrà in forza al Bologna, il quale cederà alla Juve Locumì. Le due parti sono in fase di definizione della trattativa.
Calciomercato Juventus, scambio Locumì-Miretti in arrivo
Tra Bologna e Juventus continuano i dialoghi, le due società stanno portando avanti l’intesa che porterà ad uno scambio con protagonisti Jhon Lucumí e Fabio Miretti. Anche se tra le due parti c’è ancora distanza, la trattativa avanza. La distanza ha un valore di 15 milioni per l’esattezza. La Juve valuta Miretti 15 milioni di euro e il Bologna finora è disposto ad arrivare solo fino a 10. I felsinei sarebbero disposti a ridurre la richiesta per Locumì, intorno ai 25 milioni per Lucumí.
Al momento servono altri 15 milioni di euro per definite definitivamente tutto. La Juventus sembra quasi considerare la trattativa come uno scambio la pari, ma tale ipotesi non soddisfa affatto i rossoblù, quindi si continua a trattare.
Se non dovesse esserci lieto fine per la vicenda, Miretti, che ha già dato l’ok per andar via, ha a disposizione due alternative: Firenze e Como. La Juve riuscirà a trovare una destinazione per il centrocampista.