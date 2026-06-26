Calciomercato Juventus, scambio Locumì-Miretti in arrivo

Il calciomercato Juventus assiste ad uno scambio di casacca tra Locumì e Miretti. Il classe 2003 della Vecchia Signora andrà in forza al Bologna, il quale cederà alla Juve Locumì. Le due parti sono in fase di definizione della trattativa.

Tra Bologna e Juventus continuano i dialoghi, le due società stanno portando avanti l’intesa che porterà ad uno scambio con protagonisti Jhon Lucumí e Fabio Miretti. Anche se tra le due parti c’è ancora distanza, la trattativa avanza. La distanza ha un valore di 15 milioni per l’esattezza. La Juve valuta Miretti 15 milioni di euro e il Bologna finora è disposto ad arrivare solo fino a 10. I felsinei sarebbero disposti a ridurre la richiesta per Locumì, intorno ai 25 milioni per Lucumí.