Il calciomercato Inter potrebbe vivere una nuova ed inaspettata beffa in questa sessione estiva. I nerazzurri, dopo aver perso Marco Palestra (acquistato dal Chelsea), è vicino a perdere anche Omar Solet e Manu Koné.

Calciomercato Inter, Atletico su Koné e Solet: nerazzurri di nuovo a mani vuote?

Oumar Solet, da circa due anni è uno dei nomi più quotati nella lista dei difensori per rinforzare il reparto dei nerazzurri. La dirigenza dell’Inter potrebbe essere beffata, anche perché il giocatore del club friulano è finito nel mirino dell’Atletico Madrid. I dirigenti di Viale della Liberazione hanno messo sul tavolo 20 milioni di euro, ma l’Udinese ne chiede tra 25/30. La distanza sembrava colmabile ma intanto si inserisce in corsa anche l’Atletico Madrid che non avrebbe difficoltà a rispondere alle richiste dei bianconeri.

L’interessamento degli spagnoli per il classe 2000 è concreto e, nei prossimi giorni, potrebbe anche concludersi a seguito di un’offerta ufficiale direttamente da Madrid. Simeone, per rinforzare il suo Atletico, non si ferma solo a Udine, ma arriva fino alla capitale. Puntato anche Manu Koné della Roma. La società di Trigoria potrebbe cedere anche perché deve incassare circa 60 milioni di euro di plusvalenze per rispettare i paletti del Settlement agreement entro il 30 giugno. Gli spagnoli potrebbero risolvere in parte la situazione versando nelle casse capitoline 40-45 milioni per prelevare Koné dalla Roma.