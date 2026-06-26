Il calciomercato Roma è in pieno fermento tra rinnovi, cessioni e nuove entrate. Tra i nomi fatti dal tecnico Gasperini risulta anche quello di Freuler. Lo svizzero è un giocatore con il quale il tecnico ha lavorato ai tempi dell’Atalanta. Il Gasp conosce benissimo lo svizzero e ha intenzione di affidargli il centrocampo.

Calciomercato Roma, arriva Freuler: Gasperini gli affida il centrocampo

La Roma si prepara a rinforzare la squadra a Gasprini in vista della prossima stagione. Con le possibili uscite, soprattutto quella di Manu Koné, la dirigenza romana sta già valutando i profili giusti per potenziare l’organico giallorosso. Tra i nomi più concreti, anche in virtù delle richieste del tecnico di Grugliasco, c’è Remo Freuler, in scadenza con il Bologna e vecchia conoscenza di Gasperini ai tempi dell’Atalanta.

Freuler potrebbe diventare a breve un nuovo centrocampista della Roma. Il giocatore svizzero sarà libero dal 1 luglio e rappresenta un’opportunità a costo zero per la dirigenza capitolina. Gasperini si sarebbe mosso in prima persona per convincerlo, forte del rapporto costruito ai tempi dell’Atalanta e della stima reciproca, fattori che potrebbero rivelarsi essenziali per il colpo. A Trigoria hanno già pronto il contratto, per Freuler circa 2,5 milioni di euro a stagione. L’affare potrebbe concretizzarsi appena il giocatore rientra dal mondiale, dove è impegnato con la sua Svizzera.