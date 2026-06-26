Il calciomercato Lazio si arricchisce di una novità che sembra non alzare l’entusiasmo dell’ambiente biancoceleste. A quanto pare Nicolò Zaniolo potrebbe tornare in capitale, ma non alla sua ex Roma, ma versante biancoceleste. La tifoseria spaccata a metà, molti non gradiscono un suo eventuale arrivo. Gli aggiornamenti.

Calciomercato Lazio, la notizia dell’arrivo di Zaniolo spacca l’ambiente biancoceleste

Nonostante l’Udinese l’abbia riscattato, Zaniolo sembra non essere felice di restare in Friuli. Nelle ultime settimane è stato accostato a varie società, ma oggi, la notizia che fa scalpore è il suo accostamento alla Lazio. Il profilo del classe ’99 è stato associato alla società biancoceleste, ma la notizia non sembra aver scaldato l’entusiasmo dell’ambiente. In realtà, la tifoseria laziale, vive da tempo una fase di forte contestazione nei confronti della società di Claudio Lotito e l’idea di un possibile arrivo dell’ex calciatore della Roma non è stata accolta con particolare entusiasmo.

La permanenza di Nicolò Zaniolo in ambiente bianconero non è certo, sempre più distante dall’Udinese che adesso cerca di piazzarlo sul mercato. Intanto, la Lazio, alla ricerca di un centravanti, resta sullo sfondo, con interesse da parte della società. Il club biancoceleste deve valutare con attenzione le priorità del proprio mercato, soprattutto in una fase in cui ogni scelta viene osservata con grande attenzione dall’ambiente. La Lazio non dovrà solo pensare al costo del giocatore e quale contratto offrire, ma anche all’umore che si vivrà nell’ambiente.