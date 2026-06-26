Il calciomercato Juventus cerca l’accelerata e negli ultimi giorni sta avanzando per due importanti trattative: Kolo Muani (PSG) e Kessié (Al-Ahli). Il nuovo ad della Vecchia Signora, Giovanni Carnevali, sta lavorando in pressing per portarli a breve alla Continassa.

Calciomercato Juventus, Carnevali in pressing per Kessié e Kolo Muani

Franck Kessié piace molto a Luciano Spalletti ed è un obiettivo della Juve per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. L’ivoriano ha voglia di tornare a giocare in Europa e conosce bene il campionato italiano (ex Milan). Il francese, dopo l’esperienza di tre anni in Arabia, è in finitura di contratto con l’Al-Ahli (30 giugno), ed è pronto a tornare in Europa. Dall’Italia non c’è solo l’interesse dei bianconeri, anche la sua ex Atalanta lo ha messo nel mirino per regalare al neo tecnico Maurizio Sarri un giocatore forte e d’esperienza per la mediana.

Non solo Kessié, tra le novità che bollono in pentola a Carnevali, c’è anche il ritorno di Kolo Muani. A quanto pare il francese ha detto sì ai bianconeri per un contratto quinquennale, resta solo da convincere il Psg. Il club parigino non ha intenzione di fare sconti: chiede 50 milioni di euro più bonus. La Juve, al massimo, è disposta ad arrivare al massimo ai 40 milioni di euro. Intanto, nei giorni scorsi, sembra essersi aperta una porta per arrivare al francese: Khephren Thuram. Il PSG ha dimostrato interesse per il figlio d’arte in forza alla Vecchia Signora, il giovane talento potrebbe essere la chiave giusta.