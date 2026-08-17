Coppa Italia: Lazio eliminata dal Mantova, passano Frosinone, Genoa e Verona

La Lazio cade pesantemente in casa contro il Mantova, stadio semi deserto con i duemila giunti dal capoluogo lombardo che hanno gioito al triplice fischio finale, a segno Ruocco e Cajazzo. Frosinone e Genoa battono con lo stesso punteggio di 4.1 Juve Stabia e Ascoli, mentre l’Hellas Verona ha ragione dell’Entella solo ai calci di rigore. Oggi in programma le ultime quattro sfide dei trentaduesimi di finale.

Calendario e risultati di Coppa Italia

Venerdì 14 agosto

Parma-Catania 2-0

Cagliari-Arezzo 1-0

Monza-Avellino 3-0

Fiorentina-Benevento 4-1

Sabato 15 agosto

Catanzaro-Südtirol 5-6 d.c.r.

Udinese-Padova 1-0

Venezia-Modena 3-2

Torino-Carrarese 1-0

Domenica 16 agosto

18:00 Frosinone – Juve Stabia 4-1

18:30 Genoa – Ascoli 4-1

20:45 Hellas Verona – Virtus Entella 2-2 5-4 dopo rigori

21:15 Lazio – Mantova 0-2

Lunedì 17 agosto