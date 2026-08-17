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martedì, Agosto 18, 2026
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Coppa Italia: Lazio eliminata dal Mantova, passano Frosinone, Genoa e Verona

La Lazio cade in casa

Di
Salvatore Ciotta
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coppa italia frecciarossa 2026 2027: lazio vs mantova
GENNARO GATTUSO RAMMARICATO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

La Lazio cade pesantemente in casa contro il Mantova, stadio semi deserto con i duemila giunti dal capoluogo lombardo che hanno gioito al triplice fischio finale, a segno Ruocco e Cajazzo. Frosinone e Genoa battono con lo stesso punteggio di 4.1 Juve Stabia e Ascoli, mentre l’Hellas Verona ha ragione dell’Entella solo ai calci di rigore. Oggi in programma le ultime quattro sfide dei trentaduesimi di finale.

Calendario e risultati di Coppa Italia

Venerdì 14 agosto

Parma-Catania 2-0
Cagliari-Arezzo 1-0
Monza-Avellino 3-0
Fiorentina-Benevento 4-1

Sabato 15 agosto

Catanzaro-Südtirol 5-6 d.c.r.
Udinese-Padova 1-0
Venezia-Modena 3-2
Torino-Carrarese 1-0

Domenica 16 agosto

  • 18:00 Frosinone – Juve Stabia 4-1
  • 18:30 Genoa – Ascoli 4-1
  • 20:45 Hellas Verona – Virtus Entella 2-2 5-4 dopo rigori
  • 21:15 Lazio – Mantova 0-2

Lunedì 17 agosto

  • 18:00 Pisa – Empoli
  • 18:30 Sassuolo – Cesena
  • 20:45 Cremonese – Sampdoria
  • 21:15 Palermo – Lecce

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