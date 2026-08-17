Coppa Italia: Lazio eliminata dal Mantova, passano Frosinone, Genoa e Verona

La Lazio cade pesantemente in casa contro il Mantova, stadio semi deserto con i duemila giunti dal capoluogo lombardo che hanno gioito al triplice fischio finale, a segno Ruocco e Cajazzo. Frosinone e Genoa battono con lo stesso punteggio di 4.1 Juve Stabia e Ascoli, mentre l’Hellas Verona ha ragione dell’Entella solo ai calci di rigore. Oggi in programma le ultime quattro sfide dei trentaduesimi di finale.
Calendario e risultati di Coppa Italia
Venerdì 14 agosto
Parma-Catania 2-0
Cagliari-Arezzo 1-0
Monza-Avellino 3-0
Fiorentina-Benevento 4-1
Sabato 15 agosto
Catanzaro-Südtirol 5-6 d.c.r.
Udinese-Padova 1-0
Venezia-Modena 3-2
Torino-Carrarese 1-0
Domenica 16 agosto
- 18:00 Frosinone – Juve Stabia 4-1
- 18:30 Genoa – Ascoli 4-1
- 20:45 Hellas Verona – Virtus Entella 2-2 5-4 dopo rigori
- 21:15 Lazio – Mantova 0-2
Lunedì 17 agosto
- 18:00 Pisa – Empoli
- 18:30 Sassuolo – Cesena
- 20:45 Cremonese – Sampdoria
- 21:15 Palermo – Lecce