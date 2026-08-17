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martedì, Agosto 18, 2026
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Calciomercato Serie B: Petagna al Pisa, Verona su Cheddira

Il punto sulla Serie B

Di
Salvatore Ciotta
-
1401
lecce calcio
Walid Cheddira ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Pisa e Monza hanno definito uno scambio di giocatori, Petagna vestirà il nerazzurro, mentre Tourè farà il percorso inverso, con il club lombardo che pagherà circa un milione al Pisa. Sotto la Torre sono attesi anche Correia e Confente della Juve Stabia, per un esborso totale di 5 milioni per il centrocampista e 750 mila per il portiere, sempre a Pisa è attesa la fumata bianca per l’arrivo di Pittarello che si allena da solo a Catanzaro.

Il Napoli ha in uscita l’attaccante Cheddira che potrebbe finire all’Hellas Verona visto che Suslov sta per essere venduto ad un club turco.

Infine il Modena potrebbe cedere Pedro Mendes, ed al suo posto potrebbe arrivare Artistico, Di Nardo lascerà il Pescara, su di lui c’è la Sampdoria.

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