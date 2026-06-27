Calciomercato Serie B: Pisa su Marras e Zanon, Marin piace alla Samp, Palermo in dirittura per Cassandro

Il Pisa inizia a muoversi, e dopo la cessione di Lind al Nordsjelland con cui incasserà circa 5 milioni, si cerca un nuovo centravanti che al momento è rappresentato da Abiuso della Carrarese, giocatore richiesto da Bianco che lo ha già avuto al Modena. Il club nerazzurro per la fascia destra punta a Zanon della Carrarese su cui c’è anche il Padova, mentre come esterno d’attacco piace Marras del Mantova, anche se al momento la richiesta del club virgiliano di 4 milioni appare un pò elevata.

La Sampdoria dopo aver scelto Corradi come nuovo allenatore pensa a rinforzarsi, ed il nome che è uscito nelle ultime ore è quello di Marina svincolato dal Pisa, mentre il Palermo è all’ultimo miglio per il tesseramento del difensore Cassandro dal Como. Infine la Juve Stabia dopo aver trovato in Stefanelli il nuovo Ds, come allenatore pensa a De Giorgio del Potenza.