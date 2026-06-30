Il calciomercato Juventus si arricchisce di un nuovo nome: Jeff Ekhator. Ancora forti contatti sull’asse Torino-Genova, con la dirigenza della Vecchia Signora pronta a prelevare l’attaccante da Genova.

Calciomercato Juventus, Ekhator nel mirino per l’attacco bianconero

La Juventus sta trattando con il Genoa per Jeff Ekhator, attaccante classe 2006 che nell’ultima stagione ha collezionato 30 presenze con tre reti messe a segno. I rossoblu valutano il genoano più di 15 milioni e spingono per chiudere quanto prima, nelle prossime 24 ore. Il Genoa potrebbe cedere alle avances dei bianconeri perché vendere Jeff, per il Grifone, significa avere un ricavo totale.

Al momento la situazione è ancora in stand-by, soprattutto perché c’è distanza per l’aspetto economico. I prossimi giorni potrebbero esserci nuovi contatti e cercare una quadra. Giovanni Carnevali, neo dirigente bianconero, ha anche fatto le sue dichiarazioni per la trattativa Ekhator: “Il Genoa è una società con cui abbiamo rapporti, come altre, stiamo facendo un po’ di discorsi generali. La Juve ha tanti giovani che possono essere interessanti per loro, il Genoa ha giocatori importanti. Sono delle valutazioni, non c’è serata migliore di una come questa del calciomercato che inizia… e noi stiamo dando inizio. Ma avremo tante giornate assieme per poter lavorare, capire. Tutto questo deve essere fatto con tranquillità e idee ben chiare, senza nessuna fretta”.