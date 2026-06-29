Il calciomercato Inter subisce una frenata d’arresto per la corsa a Curtis Jones del Liverpool. I nerazzurri, per non perdere tempo prezioso, spostano il mirino sul giovanissimo Pisilli della Roma.

Calciomercato Inter, interesse per Niccolò Pisilli

L’interesse per Curtis Jones è forte e concreto da mesi, ma il Liverpool sembra non voler cedere a nessuna offerta. L’Inter ha messo sul banco degli inglesi un’offerta da 25 milioni di euro, mentre i Reds non scendono al di sotto dei 35. Oltre al prezzo, l’Inter dovrebbe anche pensare allo stipendio, non basso, del giocatore. In attesa di un’apertura da parte degli inglesi, i nerazzurri si guardano intorno e nel mirino ci è finito Niccolò Pisilli.

Le prossime 48 ore potrebbero essere decisive per un’offerta sull’asse Milano-Roma. I nerazzurri sono pronti a versare 25 milioni più bonus nelle casse capitoline. Alla Roma farebbe comodo perché sarebbero soldi di una plusvalenza netta. Non andrebbe esclusa l’idea di un passaggio di Pisilli a Milano.