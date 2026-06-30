Il calciomercato Milan si arricchisce di due interessanti novità in vista di questa sessione estiva appena iniziata. Nel mirino del Diavolo ci è finito John Stones. Il giocatore, dopo 10 anni passato al Manchester City, lascerà i Citizens. Il suo contratto scade oggi, 30 giugno. Non solo lui, vicino al Milan anche il nome di Liberali.

Calciomercato Milan, Stones e Liberali i due nuovi nomi

Le voci di un avvicinamento tra Milan e Stones arrivano direttamente dall’Inghilterra. A quanto pare i rossoneri sono in pressing sul difensore. La società di Via Aldo Rossi sta sondando il mercato dei centrali: l’idea è quella di rinforzare il reparto con un calciatore che rispecchi l’idea di calcio di Amorim. Oltre al giocatore del City, in lista risulta esserci anche Antonio Silva, centrale del Benfica. Ma i lusitani hanno bloccato tutto perché non hanno più intenzione di privarsi del giocatore.