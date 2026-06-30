Il calciomercato Milan si arricchisce di due interessanti novità in vista di questa sessione estiva appena iniziata. Nel mirino del Diavolo ci è finito John Stones. Il giocatore, dopo 10 anni passato al Manchester City, lascerà i Citizens. Il suo contratto scade oggi, 30 giugno. Non solo lui, vicino al Milan anche il nome di Liberali.
Calciomercato Milan, Stones e Liberali i due nuovi nomi
Le voci di un avvicinamento tra Milan e Stones arrivano direttamente dall’Inghilterra. A quanto pare i rossoneri sono in pressing sul difensore. La società di Via Aldo Rossi sta sondando il mercato dei centrali: l’idea è quella di rinforzare il reparto con un calciatore che rispecchi l’idea di calcio di Amorim. Oltre al giocatore del City, in lista risulta esserci anche Antonio Silva, centrale del Benfica. Ma i lusitani hanno bloccato tutto perché non hanno più intenzione di privarsi del giocatore.
Per la ricerca di un giocatore che giochi bene alle spalle del centravanti, è stato identificato il nome di Mattia Liberali, un giovane e talentuoso regista cresciuto nelle giovanili rossonere, ma attualmente in forza al Catanzaro. Dopo una stagione di esperienza e anche di gran livello, potrebbe tornare in rossonero. Amorim, che da sempre lavora benissimo con i giovani, pensa che possa essere il giocatore perfetto da posizionare alle spalle della punta. Il prezzo è perfetto: 6 milioni di euro fissati da una clausola rescissoria nel suo contratto.