Il calciomercato Lazio tra le tante novità vede anche spuntare il nome di Roberto Piccoli, attaccante italiano in forza alla Fiorentina. I sondaggi per il giocatore avanzano e potrebbe anche concretizzarsi a breve.

Calciomercato Lazio, Roberto Piccoli nel mirino

Roberto Piccoli è la prima vera novità di queste ultime ore. Un nuovo nome per il reparto avanzato. A quanto pare la società di Formello avanza con i sondaggi per Roberto Piccoli. L’attaccante, trasferitosi la scorsa estate alla Fiorentina per una cifra vicina ai 25 milioni di euro, è un profilo che piace molto alla dirigenza dei capitolini. Fabiani e gli altri dirigenti di Formello faranno un tentativo concreto per capire i margini di manovra con la Fiorentina, e per cercare di strappare il sì dall’ex Cagliari.

Vicino alla Lazio anche Lorenzo Lucca. Nonostante il giocatore sia stato offerto ai biancocelesti, il club per il momento non intende aprire all’inserimento del giocatore, specialmente all’interno della maxi operazione legata a Mario Gila, difensore che piace moltissimo al Napoli. Resta da capire se il club biancoceleste cambierà strategia per l’ex Udinese, ma la necessità di acquistare una punta resta necessaria.