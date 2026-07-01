Continuano a susseguirsi voci di nuovi nomi per la difesa rossonera. In questi giorni sono saliti con forza i nomi di Antonio Silva e Gonçalo Inácio. I due portoghesi piacciano ad Amorim. Antonio Silva potrebbe saltare perché dopo aver dato disponibilità, il Benfica ci ha ripensato. A quanto pare il club di Lisbona non solo non vorrebbe vendere il classe 2003 ma, secondo quanto riportato da A Bola, gli avrebbe anche proposto un rinnovo di contratto con la promessa di un ruolo centrale nel nuovo progetto con a capo Marco Silva.

Il Milan ha così orientato il mirino su Gonçalo Inácio. Il difensore dello Sporting Lisbona è uno dei favoriti di Amorim, i due hanno lavorato insieme. Il 24enne, purtroppo, ha una clausola da 60 milioni nel suo contratto, anche se potrebbero bastare circa 50 milioni per portarlo via. Infine, spunta anche un big nella lista del Diavolo: Lisandro Martinez, difensore del Manchester United.