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mercoledì, Luglio 1, 2026
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Calciomercato Milan, per la difesa Gonçalo Inácio: ma nel mirino spunta anche un big

Di
Anna Rosaria Iovino
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36
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IL PROPRIETARIO DEL MILAN GERRY CARDINALE E L’AMMINISTRATORE DELEGATO GIORGIO FURLANI ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Milan fa sognare i tifosi con due nomi appena spuntati nella lista della dirigenza di Via Aldo Rossi. Dopo aver messo a segno il primo colpo, Gonçalo Ramos, il più costoso nella storia rossonera, Ruben Amorim ha necessità di rinforzare la difesa. I due nomi in lista sono Antonio Silva e Gonçalo Inácio, ma Ibrahimovic ha un sogno: Lisandro Martinez.

Calciomercato Milan, la lista dei sogni per la difesa: da Tiago Gabriel a Lisandro Martinez

Continuano a susseguirsi voci di nuovi nomi per la difesa rossonera. In questi giorni sono saliti con forza i nomi di Antonio Silva e Gonçalo Inácio. I due portoghesi piacciano ad Amorim. Antonio Silva potrebbe saltare perché dopo aver dato disponibilità, il Benfica ci ha ripensato. A quanto pare il club di Lisbona non solo non vorrebbe vendere il classe 2003 ma, secondo quanto riportato da A Bola, gli avrebbe anche proposto un rinnovo di contratto con la promessa di un ruolo centrale nel nuovo progetto con a capo Marco Silva.

Il Milan ha così orientato il mirino su Gonçalo Inácio. Il difensore dello Sporting Lisbona è uno dei favoriti di Amorim, i due hanno lavorato insieme. Il 24enne, purtroppo, ha una clausola da 60 milioni nel suo contratto, anche se potrebbero bastare circa 50 milioni per portarlo via. Infine, spunta anche un big nella lista del Diavolo: Lisandro Martinez, difensore del Manchester United.

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