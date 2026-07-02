Il calciomercato Inter resta sulle tracce del difensore della Nazionale, Mancini, che non ha ancora rinnovato con i giallorossi. I nerazzurri continuano a monitorare la situazione tra il difensore e la Roma.

Calciomercato Inter, non svanisce l’interesse per Gianluca Mancini

L’Inter non molla Gianluca Mancini, notizia confermata dal direttore sportivo Piero Ausilio in occasione dell’evento di Rimini dello scorso 29 giugno. La dirigenza di Viale della Liberazione è alla ricerca di due difensori centrali dopo l’addio di De Vrij e Acerbi, e hanno individuato in Mancini un possibile sostituto.

Anche se sembra che non dovrebbero esserci problemi per il rinnovo, cosa che lo stesso calciatore ha confermato una settimana fa: i discorsi sono già stati intavolati e si arriverà quasi sicuramente alla firma. Considerando che non è successo ancora nulla tra le due parti, l’Inter spera di inserirsi e riuscire a portare il giocatore ad Appiano Gentile. Intanto per le altre piste nerazzurre, quella che porta a Oumar Solet si è raffreddata, mentre si intensifica quella verso di Trevoh Chalobah del Chelsea.