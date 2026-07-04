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sabato, Luglio 4, 2026
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Calciomercato Inter, sfuma anche Aké: restano Chalobah e Khalaili

Di
Anna Rosaria Iovino
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Marotta e Ausilio
GIUSEPPE MAROTTA E PIERO AUSILIO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Inter subisce un nuovo colpo, dopo Palesta e Solet, nella lista degli affari persi ci mette anche Aké, il centrale del Manchester City, proposto ai nerazzurri nei giorni scorsi, è finito al Fenerbahce.

Calciomercato Inter, niente Aké: si resta in corsa per Chalobah e Khalaili

I nerazzurri provano a stringere sulle ultime idee di mercato e cercano di chiudere trattative importanti. Tra gli obiettivi di Marotta e Ausilio ci sono il centrale del Chelsea e l’esterno dell’Union Saint Gilloise. Nelle ultime ore è spuntato anche Aké, ma il centrale è finito al Fenerbahce. Nathan Aké, infatti, è un nuovo giocatore del Fenerbahce. Il difensore olandese vestirà la maglia del club turco che lo ha annunciato sui propri canali social. Il classe 1995 lascerà il Manchester City.

L’Inter, dopo aver perso Palestra, Aké e, molto probabilmente anche Solet, prova il tutto per portare Chalobah e Khalaili ad Appiano Gentile.  Oggi dovrebbe esserci un altro incontro con gli agenti del difensore dei Blues, inserito nella lista dei top per la difesa del futuro nerazzurro. All’Inter piace moltissimo il difensore centrale, si proverà a chiudere per lui già in giornata. Il Chelsea con un’offerta da una trentina di milioni di euro darebbe il via libera a Chalobah.

La dirigenza di Viale della Liberazione ha già allacciato i rapporti con quella belga per arrivare a Khalaili. Le due parti sono ormai vicine ad un accordo definitivo. Il Saint-Gilloise, che aveva chiesto oltre 25 milioni, potrebbe ritrovarsi ad accettare una proposta di 23 milioni circa più qualche bonus. Khalaili risulterà un ottimo investimento: è giovane, appena 21 anni, è affidabile nel suo ruolo ed ha grandi doti tecniche.

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