Il calciomercato Lazio è vicino ad assistere alla chiusura di un altro colpo estivo, dopo quello di Pedraza. I biancocelesti, infatti, incontreranno la Fiorentina per trovare un’intesa definitiva per Roberto Piccoli.

Calciomercato Lazio, si concretizza Roberto Piccoli: incontro dei biancocelesti con la Fiorentina

Non si arresta il lavoro della società di Formello sul mercato. La Lazio continua a muoversi con l’obiettivo di rinforzare la rosa a Gennaro Gattuso. Tra gli ultimi profili finiti nelle valutazioni del club biancoceleste c’è anche Roberto Piccoli, attaccante della Fiorentina. Il giocatore dei Viola, che piace alla società di Lotito, non solo perché ha le caratteristiche necessarie per rinforzare il reparto, anche perché giovane, visto che la Lazio sta costruendo un rosa giovane e talentuosa. L’interesse è concreto, ma la trattativa non si presenta semplice, soprattutto per la posizione del club viola.

Non sarà semplice arrivare ad una quadra con la Fiorentina che, ha investito una cifra importante per portare il giocatore a Firenze, pagando circa 25 milioni di euro al Cagliari un anno fa. L’intenzione di fare sconti o di svendere il giocatore non è previsto, ma la Lazio, invece, sta provando a capire se ci siano margini per costruire un’operazione sostenibile, compatibile con le proprie esigenze economiche, tipo di prendere in considerazione un prestito oneroso. Claudio Lotito pronto ad incontrare la Fiorentina e provare a trovare un punto d’incontro, lavorando su una formula che possa soddisfare entrambe le società.