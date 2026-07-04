Il calciomercato Roma continua la sua ricerca verso nuovi profili per rinforzare l’attacco a mister Gasperini. La Roma continua a valutare diversi giocatori e, oltre ai nomi già emersi nelle ultime settimane, dalla Turchia arriva una nuova indiscrezione che riguarda Romulo.

Calciomercato Roma, la nuova idea per l’attacco è Romulo: vice Malen per la prossima stagione

La notizia arriva direttamente a da ASpor, il principale canale televisivo e portale multimediale sportivo della Turchia. Sull’attaccante ci sono diverse squadre e, anche il club giallorosso sarebbe tra le società interessate al centravanti brasiliano. Secondo la stampa turca, l’interesse per il brasiliano classe 2002 è ricco di club, tra queste anche il Galatasaray. I turchi starebbero infatti lavorando per riportare l’attaccante in Turchia dopo l’esperienza con il Goztepe (42 presenze, 16 gol) dove il brasiliano si è messo in evidenza attirando l’interesse di diversi club europei.

Il valore del cartellino di Romulo potrebbe essere un grande ostacolo per tutti. Quest’ultimo, in possesso del club tedesco Lipsia, viene valutato intorno ai 50 milioni di euro. Una cifra abbastanza elevata che, almeno per il momento, per le casse della Roma. Romulo, per il prezzo, potrebbe risultate un’operazione complessa per i giallorossi, che devono fare attenzione al budget.