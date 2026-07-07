Calciomercato Juventus, offerta per Kessié: i bianconeri fanno sul serio con l’ex Milan

La Juventus si è interesata a Franck Kessié e lo ha osservato anche durante questi Mondiali. I bianconeri sono rimasti soddisfatti delle prestazioni del giocatore con la sua Costa d’Avorio (eliminata dalla Norvegia ai sedicesimi di finale). Prestazioni che hanno convinto talmente tanto la Juve, che hanno spinto Giovanni Carnevali a formulare una prima offerta all’ex Milan e Atalanta, svincolato da una settimana. L’idea bianconera prevede un ingaggio da 5 milioni di euro netti a stagione.