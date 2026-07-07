Il calciomercato Juventus prova a concretizzare per Franck Kessié. L’ex Milan, vuole tornare in Europa dopo l’esperienza in Arabia. La Vecchia Signora ha intenzione di portarlo a Torino. Il giocatore piace molto anche a Luciano Spalletti, Carnevali ha già messo la prima offerta sul tavolo dell’Al-Ahli.
Calciomercato Juventus, offerta per Kessié: i bianconeri fanno sul serio con l’ex Milan
La Juventus si è interesata a Franck Kessié e lo ha osservato anche durante questi Mondiali. I bianconeri sono rimasti soddisfatti delle prestazioni del giocatore con la sua Costa d’Avorio (eliminata dalla Norvegia ai sedicesimi di finale). Prestazioni che hanno convinto talmente tanto la Juve, che hanno spinto Giovanni Carnevali a formulare una prima offerta all’ex Milan e Atalanta, svincolato da una settimana. L’idea bianconera prevede un ingaggio da 5 milioni di euro netti a stagione.
Kessie è in fase di valutazione, non ha ancora dato una risposta, anche perché dovrebbe ridurre lo stipendio di un terzo, mentre la sua idea, al massimo, prevede di dimezzarlo. In Serie A nessuno sarebbe disposto a corrispondergli uno stipendio così alto. In Italia resta un giocatore nel mirino di diverse società, non solo Juve, anche Atalanta, Roma e Napoli che restano vigili sul giocatore. Si attende una risposta ed una decisione del giocatore.